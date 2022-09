Zajímavosti z depa i výpravčí kanceláře. Fotografka navštívila Den železnice

"V Jindřichově Hradci se slavil Den železnice a byla to hned dvojí sláva. Uplynulo 135 let od příjezdu prvních vlaků do Jindřichova Hradce na trati Jihlava – Veselí nad Lužnicí a 125 let úzkorozchodné trati do Nové Bystřice," vysvětluje Adéla Říhová, která se zúčastnila programu ve Veselí nad Lužnicí. Děkujeme za příspěvek.

Den železnice ve Veselí nad Lužnicí | Foto: Adéla Říhová

Vypravila jsem se jedním ze speciálních vlaků do Veselí a cestou si vybavila vzpomínky z dětství, kdy přesně tyto vlaky a vagony jezdily. Ve Veselí nad Lužnicí jsem měla štěstí, protože zrovna začínala zajímavá komentovaná prohlídka. Dozvěděla jsme se a chvíli i sledovala, jak pracuje vedoucí výpravčí kanceláře, seznámila jsme se s historií depa a také se změnami, které v nedaleké budoucnosti nastanou v řízení železniční dopravy. V obou zmiňovaných městech probíhal bohatý doprovodný program, který si navzdory ledovému počasí jistě všichni užili tak jako já. Adéla Říhová