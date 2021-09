Podívejte se do minulosti na jihu Čech. Nenechte si ujít Den architektury

Festival Den architektury zve od 1. do 7. října na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí v osmi desítkách měst po celé republice i na Slovensku. Nabízí na výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na kole, vlakem či lodí, a to s odborným výkladem. Zaměří se jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří i hlouběji do historie. Během festivalu se také pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti i desítky běžně nepřístupných budov. Program je k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Sezimovo Ústí. Baťovská kolonie | Foto: Silvie Marková