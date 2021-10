Petr Dolejší se podělil o svůj výlet do Jindřichova Hradce s redakcí. Která místa byste neměli při návštěvě krásného města vynechat a nevynechal je ani on? Děkujeme za příspěvek.

Výlet Petra Dolejšího do Jindřichova Hradce | Foto: Petr Dolejší

Zajel jsem si na výlet do Jindřichova Hradce s návštěvou trhu. Zaparkoval jsem svým autíčkem u zimního stadionu. Prošel jsem si trh a zhlédl jsem krásnou fontánu. Na trhu jsem si koupil úžasné koření - houbové koření, oregano. Poté jsem se vydal na zámek, kde jsem si prohlédl nádherné arkády, rondel, černou kuchyni. Poté jsem se prošel okolo rybníku Vajgar směrem na náměstí, kde je nádherný morový sloup s úžasnými fasádami domů. Odtud jsem se vydal ke svému autíčku a vydal jsem se zpátky do Českých Budějovic. Byl to krásný den s příjemným výletem.