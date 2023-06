Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec získal novou posilu. Jednotka se rozrostla o zásahové vozidlo T 815 CAS 32. Novou cisternu v pondělí hasičům slavnostně předal starosta města Michal Kozár. Vozidlu zároveň požehnal farní vikář P. Miroslav Štrunc. Nový vůz se uplatní především při hašení požárů v přírodě i chlazení rozpálených ulic.

Slavnostního předání cisterny se účastnili jindřichohradečtí zastupitelé a další významní hosté z řad profesionálních hasičů a policie. | Foto: Se souhlasem města Jindřichův Hradec

Jindřichohradečtí zastupitelé schválili pořízení cisterny v únoru letošního roku. Na konci měsíce si pro ni dobrovolní hasiči dojeli do Prahy. Velkokapacitní cisternu čekala po příjezdu na požární zbrojnici do Jindřichova Hradce tříměsíční ozdravná kůra, do které se s chutí pustil hlavní strojník Vladimír Pavlík. „Jednalo se o pěnidlové vozidlo, sloužilo v rafinerii v Polsku, takže jsme museli vypustit tři kubíky starého pěnidla, které tam bylo 20 let a šetrně ho odstranit, protože je to nebezpečný odpad. Jezdili sem pro něj hasiči z celé republiky a vše jsme museli důkladně vyčistit, opravit nádrž, vyčistit naftovou nádrž, lakovali jsme nárazníky, zkontrolovali jsme brzdy a dávala se dolu kropící lišta, která tam nebyla vůbec. Zkrátka museli jsem to celé dát do stavu, který je dnes,“ přiblížil práce na vozidle Pavlík.

Vůz má ale ještě další technické prvky, které se dají využít při zásahu. „Je to devíti kubíková cisterna a navíc je uvnitř sto padesát litrů pěnidla v kanystrech. To znamená, že uveze o pět kubíků více než Scania. V autě je plovoucí čerpadlo, samo si umí nasát vodu z přírodního volného zdroje přes sací koš a dále je uvnitř přiměšovač na pěnidlo, kterým se hasí benzíny,“ doplnil hlavní strojník.

Automobil už má za sebou také první technickou pomoc pro město. „Na náměstí Míru se stavělo velkokapacitní pódium a bylo potřeba tento stánek zatížit, tak jsme dávali osm kubíků vody, tedy osm barelů na zastřešení na lana, “ dodal velitel jindřichohradeckých dobrovolných hasičů Lubomír Beran. Vozidlo může sloužit k technickému zajištění kulturních akcí, kropení ulic v horkých letních dnech a k hašení požárů lesního porostu.

Naverbovali starostu

Nová posila pro dobrovolné hasiče vyšla městskou kasu na necelé dva miliony bez DPH. „Vozidlo bylo potřeba hlavně z toho důvodu, aby byla dostatečná kapacita na přepravu vody v případě zásahu. Naráželi jsme na skutečnost, že přirozené vodní nádrže poslední dobou vysychají. Toto se konzultovalo s krajskými hasiči a ve své podstatě všichni vítají, že se akceschopnost naší jednotky zvýší. Rád bych poděkoval dobrovolným hasičům, že mu věnovali hodně své vlastní práce,“ vyjádřil vděk starosta města Michal Kozár. Ten zároveň dostal od velitele Lubomíra Berana přihlášku do sboru. „Probírali jsme to už dávno, já jsem zvažoval už v pelhřimovské nemocnici, že bych ke klukům vstoupil, ale bohužel tenkrát dojezdová vzdálenost nebyla ideální. Nyní jsem tady a budu to mít v místě. Co se týká časových možností, to je samozřejmě velká otázka, ale když budu moct pomoci, tak to udělám mile rád,“ přislíbil starosta, který na závěr přihlášku podepsal.