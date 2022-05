Safari Park Dvůr Králové

Z HISTORIE ZOO



Dvorská zahrada byla založena v roce 1946. O necelých 20 let později v jejím čele stanul Josef Vágner. Lesník, přírodovědec, cestovatel, učitel, otec a nejvýznamnější ředitel zahrady.



Z legendárních expedic do Afriky se mu podařilo přivézt okolo tří tisíc zvířat, která nejen ve Dvoře Králové dala základ velmi cenným chovům. I díky němu můžeme dnes plnit naše hlavní poslání a vracet ohrožené druhy zpět do přírody.



S cílem odlišit se od jiných českých i evropských zoo prosadil u nás specializaci na Afriku a soustředil se na to, aby zvířata v lidské péči co nejvíce prosperovala – zvětšoval výběhy, klece nahrazoval příkopy, nechal vystavět moderně řešené pavilony. Jeho největším snem bylo však vybudovat safari podobné těm, které znával ze svých návštěv Afriky. Současně si uvědomoval, že zvířata v africké divočině začínají být ve stále větším ohrožení, a věřil, že jedním ze způsobů, jak jim pomoci, je dostat zástupce vybraných druhů do lidské péče a jakmile to situace dovolí, vracet jejich potomky zpět do přírody.



V letech 1967 - 1975 tak zorganizoval celkem devět velkých expedic do Afriky a Asie, odkud přímo pro dvorskou zahradu získal téměř dva tisíce zvířat. Vágnerovy transporty oproti ostatním vynikaly svou vysokou úspěšností co do počtu přeživších zvířat. Pro přesun se snažil vybírat silné jedince, u kterých byl přesvědčen, že cestu dlouhou tisíce kilometrů a aklimatizaci ve zcela novém prostředí mohou zvládnout.



Jeho sen se stal skutečností v roce 1989, kdy se dvorské safari poprvé otevřelo návštěvníkům. O 25 let později bylo na jeho počest přejmenováno na Africké safari Josefa Vágnera, v roce 2016 bylo prohlášeno kulturní památkou. (Zdroj: www.safaripark.cz)