Vydejte se na letní výlet za zajímavostmi Šumavy. Čeká na vás objevování vodní elektrárny i Čeňova pila a Klostermannova vyhlídka.

Zajímavostí nedaleko Srní je bezesporu akumulační nádrž pro vodní elektrárnu Vydra. Voda do ní vede podzemním potrubím z plavebního kanálu. Odtud voda putuje dalším převaděčem do vyrovnávací komory nazývané též vodní zámek a dále pak vysokotlakým potrubím až dolů do údolí do samotné elektrárny.