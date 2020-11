Letošního 13. listopadu uplyne již dlouhých 143 let od narození dirigenta, sbormistra a hudebního skladatele Františka Spilky.

František Spilka. | Foto: Archiv Františka Sáčka

František Spilka se narodil ve Štěkni, poblíž Strakonic, do rodiny zahradníka knížete Windischgrätze. Po absolvování reálného gymnázia v Písku nastoupil na Pražskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany u Josefa Kličky a skladbu u Antonína Dvořáka. Poté učil na nově založené hudební škole, když její majitel ho doporučil ke studiu moderních intonačních metod v Berlíně, které později využil coby sbormistr pěveckého sboru Škroup a dokonce řídil letní koncerty České filharmonie.

V roce 1906 se Spilka stal profesorem intonace, sborového zpěvu a komorní hry na Pražské konzervatoři. Jeho neskonalou zásluhou bylo založení Pěveckého sdružení pražských učitelů (PSPU) v roce 1908 a Pěveckého sdružení pražských učitelek (PSPUk) v roce 1912 –zde spolu se svým žákem Metodem Doležilem. F. Spilka přivedl M. Doležila v roce 1922 do PSPU, v němž se stal jeho nástupcem. Podotýkám, že M. Doležil již působil také jako sbormistr PSPUk.

František Spilka přišel již po roce 1912 s odvážnou myšlenkou souborně provést sbory Bedřicha Smetany, kterou úspěšně realizoval nejenom u nás, ale hlavně v cizině, kdy vykonal se Sdružením mnoho zájezdů, jež byly jak odbornou veřejností, tak i posluchači, velice oceňovány.

Nutně se musím zmínit též o přátelském vztahu mezi Františkem Spilkou a Leošem Janáčkem. Janáček si totiž neobyčejně vážil vyspělého umění Pražských učitelů a věnoval Spilkovi svůj mohutný sbor 70 000 na slova Petra Bezruče. Po jeho provedení v dubnu 1914 ve Smetanově síni Obecního domu Janáček Spilkovi napsal – cituji: „Sedmdesáti tisíci vzbudil Jste rozruch a zájem – pro mou maličkost.“

Chtěl bych ještě dovodit skutečnost, že M. Doležil se stal uvědomělým pokračovatelem svého učitele F. Spilky, když jako dlouholetý dirigent PSPU navázal na provedení Smetanových sborů a zaměřil se svými cykly na sbory Dvořákovy, Novákovy, Křičkovy a především Foerstrovy. Tehdy Pražští učitelé skutečně stáli na špičce světového sborového umění.

Vedle Metoda Doležila byl dalším žákem Františka Spilky i Antonín Šídlo, který studium klavíru na Pražské konzervatoři a dirigování na Hudební fakultě AMU, dovršil právě soukromým kurzem hudební skladby a dirigování u profesora Spilky. Čtyřicet let působil jako sbormistr Pražského filharmonického sboru, vedl SPS Hlahol v Nymburku, byl i sbormistrem Pražského mužského sboru Typografia a hlavně celých šestnáct let stál v čele PSPU, s nímž absolvoval mnoho úspěšných zahraničních cest i domácích koncertů. A to už všechno dobře pamatuji a do puntíku potvrzuji.

Velmi záslužnou činnost vyvíjí kronikář městyse Štěkeň František Sáček, který pořádá hudební festival Spilkovo hudební léto ve Štěkni. I Pražské mužské sbory zde působily u příležitosti jednoho ročníku a měly vedle náročného programu v zámku kláštera Congregatio Jesu zařazenu i Spilkovu velmi obtížnou, ale nádhernou úpravu lidové písně Koupím já si koně vraný, kterou zazpívaly před Spilkovým rodným domem.

Dílo F. Spilky je velmi rozsáhlé. Složil dvě opery (Stará práva, Kain), vytvořil i orchestrální skladby (kupř. Rapsodii h-moll), komorní hudbu – celkem 11 opusů, z nichž vybírám Sonatinu D-dur pro housle a klavír, písně Sny a touhy na slova V. Hálka, J. V. Sládka a J. Vrchlického a pochopitelně sbory, zejména Dvě balady a Dva sbory. Nejznámější jsou Spilkovy úpravy našich lidových písní.