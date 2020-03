Až do 29. března mohou zájemci zavítat na výstavu grafika a ilustrátora Miloslava Nováčka, které je k vidění v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni.

Až do 29. března mohou zájemci zavítat na výstavu grafika a ilustrátora Miloslava Nováčka. | Foto: Foto poskytla: Jana Vítková

Ta je otevřena vždy od středy do neděle od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Výstavu připravil Dům Štěpánka Netolického ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a galerií Měsíc ve dne.