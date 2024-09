V roce 2024 slaví Graselovy stezky výročí 20 let projektu, který si kdysi stanovil za cíl INTERPRETOVAT MÍSTNÍ DĚDICTVÍ a tím PŘISPĚT K ROZVOJI REGIONU. Jak to probíhalo a jak, a zda-li, se to vlastně povedlo?

O tom budeme diskutovat v sobotu 21.9. 2024 ve 14 hodin na setkání aktérů a přátel projektu.

Graselovy stezky jsou od roku 2004 mezinárodním projektem úspěšné komunitní spolupráce INTERPRETACE místního dědictví a tím rozvoje regionu. Aktivizací místních jednotlivců, organizací i institucí se podařilo vytvořit základnu pro Graselovy stezky (20 let fungující) – dlouhodobý koncept nabídky šetrné turistiky v regionu a posílení vztahu k místu, kde žijeme. A jak to všechno probíhalo, kolik kilometrů cest jsme klestili a obnovili, jaké místní dědictví jsme objevili, čím jsme lákali návštěvníky a jak se pojem Grázl ujal v regionu, …? a o mnohém dalším budeme diskutovat ve 14 hodin na setkání.

Pro veřejnost je připraven celodenní program pod názvem „Grázl na jarmarku“. Ve Spolkovém domě ve Slavonicích nabídneme ke shlédnutí dokumenty a reportáže, které byly v průběhu let o Graselových stezkách natočeny, vystavíme alba s fotografiemi pionýrských začátků „Gr.stezek“ i se zajímavými dokumenty. K tomu chystáme speciální Graselovo menu, i když nejvýstižnější by byla voda s chlebem, nabídneme lepší – a to guláše v chlebu a grilovaný sýr s cibulovými povidly. Výročí, že Grázl slouží již 20 let dobré věci, chceme společně oslavit!

Uvítáme váš zájem, účast, propagaci, domníváme se, dobrého projektu, i když se zlým Grázlem v titulku.

www.grasel.eu

www.dobrainterpretace.cz/

Olga Žampová