Historické mašinky. Slavili 125 let od příjezdu prvního vlaku i Den železnice

V Jindřichově Hradci si mohli zájemci prohlédnout historické vlaky a také se vláčkem projet. Konal se totiž Den železnice a oslavy 125 let od příjezdu prvních vlaků do Jindřichova Hradce a do Nové Bystřice. Děkujeme Aleně Brychtové za zaslané snímky.

Den železnice v Jindřichově Hradci | Foto: Alena Brychtová

Návštěvníci viděli hudební a choreografická vystoupení, prohlédli si historická i současná vozidla normálního a úzkého rozchodu nebo se vydali na komentovanou prohlídku depa úzkokolejky, stavědla a dopravní kanceláře. Historické vlaky jezdily na trati Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec, a z Jindřichova Hradce do Jarošova nad Nežárkou, do Nové Bystřice a Lovětína a zpět.