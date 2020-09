Svíčkami nasvícené rožmberské i schwarzenberské interiéry, podbarvené dobovou hudbou starých mistrů, a času na prohlídku tolik, kolik jste jen chtěli, bez vazby na začátek a konec prohlídek, či vazby na průvodcovský výklad, i když jste přeci jen o něj nepřišli, pokud jste měli zájem a využili možnost klást otázky směrem k našim kustodům. A těšíme se nejpozději příští rok na viděnou - věříme, že coronavirová situace bude klidnější a pro případnou inscenaci hraných prohlídek nakloněnější.

Během podzimu pro Vás připravujeme od 15. září do 13. října ještě speciální kastelánské úterní tříhodinové prohlídky (již nyní zakoupíte vstupenky online), 12. září na Dny evropského dědictví chystáme prohlídky sklepů i půd, či prohlídky vhodné pouze pro děti, a co víc sobotní svíčková atmosféra nás navedla k opětovným speciálním prohlídkám "Rožmberkové jako lidé aneb O lásce, citech i povinnostech" (realizovány již při letošních Historických slavnostech Jakuba Krčína), přičemž se budou konat právě večer v intimní atmosféře svíček - již brzy přineseme nabídku přesných termínů.

Děkujeme Vám za letošní návštěvnickou sezónu, která v létě trhala rekordy, ale i přesto jarní ztrátu nedohnala, nicméně jsme se s Vámi mile rádi setkávali jak při prohlídkách, tak i při četných, téměř každodenních, kulturních akcích (a že jich bylo!).

Od 1. září do 1. listopadu budou zámek i hrobka pro Vás otevřené vždy od úterý do neděle, od 9 do 15.15 hodin.

Vít Pávek, kastelán