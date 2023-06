20.června se konaly v Českých Budějovicích Sportovní hry seniorů. Jindřichův Hradec zde nemohl jako vždy chybět. O účinkování družstva od Vajgaru nás informovala kapitánka týmu Dáňa Šprinclová.

Tým z Jindřichova Hradce na sportovních hrách seniorů. | Foto: Poskytla Dáňa Šprinclová

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit vyslalo 3 čtyřčlenné týmy. Celkem nás soutěžilo 126 starších 60 let. Z toho 81 žen a 45 mužů.

Sešli jsme se ráno na nádraží, kde nás přivítala Zdeňka Šindelářová – vedoucí odboru sociálních věcí. Představila nám naší průvodkyni Pavlu Tesařovou – sociální pracovnici. Ta se o nás po celou dobu pečlivě starala. Všichni jsme dostali tašku s dárky od Městského úřadu, a to krásnou knihu o Jindřichově Hradci, pexeso, krémy na ruce a další drobné dárky. Hlavně však každý účastník měl v balíčku nové kanárkově žluté tričko. To se velice hodilo, neboť zde byli někteří poprvé a žádné tričko s nápisem Jindřichův Hradec nevlastnili z předchozích her, ani ze Sportovní ligy seniorů.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Přítomen byl i náměstek hejtmana František Talíř, nechyběla ani primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, předsedkyně Krajské rady seniorů Alena Nohavová, sponzoři a další hosté. Hry uvedla Alena Nohavová, všichni zúčastnění k nám promluvili a popřáli hodně zdaru. Hry zahájil sám hejtman Martin Kuba. Obdivoval různobarevná trička zúčastněných, nejvíce ho zaujala naše žlutá, říkal nám pampelišky. Slíbil, že příští rok na jubilejní hry dostaneme trička všichni od Krajského úřadu.

Vše probíhalo hladce, organizace byla na vysoké úrovni, všichni jsme dostali balíček s občerstvením a po skončení soutěže i oběd. Trápilo nás jen velké horko a proto i vyhlášení výsledků se konalo bez nástupu všech na rozpálenou plochu stadionu, což jsme s povděkem přivítali. Na vyhlášení a předávání cen se dostavila i europoslankyně Radka Maxová. Od nás z Jindřichova Hradce byla vyhlášena a obdarována nejstarší členka a to Marie Kubíčková – 87 let a nejstarší člen František Rozporka – 82 let. Neodjeli jsme domů ani bez ocenění za sportovní výkon. O to se postarala Alena Rozporková, která se umístila na 3. místě v ženách nad 70 let. Všichni tři jsou členy Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit.

Již nyní víme, že se opět rádi zúčastníme jak Ligy seniorů, tak Sportovních her, pokud nám to zdraví dovolí. Všem pořadatelům, obětavým rozhodčím a celému realizačnímu týmu patří naše velké poděkování za jejich čas, který věnují seniorům.