Většina Prachatických si jen těžko představí Velikonoční pondělí bez návštěvy hřbitova a okolí kostela svatého Petra a Pavla. Tedy za předpokladu, že covid a opatření s ním spojená nedají pekání vajec stopku.

Velikonoční pondělí v Prachaticích. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Místní tradice totiž velí vzít s sebou ke kostelu u místního hřbitova co vajíčka a ještě více si jich odnést domů. Prostě, vyhrát nad soupeřem při pekání, tedy tlučením vajíček o sebe. vyhrává ten, jehož skořápka na vajíčku obstojí. A do zápolení se tu rozhodně nepouštějí jen děti, ale i dospělí, někteří mají i své "fígle", jak uvařit vajíčko tak, aby vydrželo co nejvíce. v naší fotogalerii se můžete podívat, jak vypadalo pekání před deseti lety.