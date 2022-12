Pro Dětský domov a základní školu Volyně je to již druhý sociální vůz, který může za symbolickou jednu korunu využívat. "První jsme získali již v roce 2016, byla to Dacia Dakker. Smlouva byla na šest let a vypršela, naše původní auto jsme vrátili společnosti Kompakt a bude sloužit zase jinde. Díky skvělé spolupráci jsme ale dostali na další čtyři roky nový vůz," uvedla ředitelka dětského domova Anežka Hosnedlová s tím, že za spolupráci jsou velice vděční. Pětimístný vůz skvěle doplňuje vozový park domova a s dětmi tak mohou vyrazit na tábory, na hory i další plánované pobyty a sportovní akce. Díky velkému zavazadlovému prostoru se děti vejdou i se vším, co na cesty potřebují.

"Děkujeme všem lidem – sponzorům a donátorům, díky jejichž pochopení a přispění můžeme opět využívat získané vozidlo k činnosti a zajištění všech aktivit s dětmi," doplnil zástupce ředitelky dětského domova Jiří Pán.

Předání automobilu se konalo 22. listopadu 2022 a přítomni mu byli jak zástupci domova a jeho zřizovatele, tak majitelé firem, kteří se na dobrém skutku podíleli. Aby měli jasno o tom, kdo bude auto využívat, děti se jim představily a vzaly je na prohlídku zařízení. Skvěle tak prezentovaly nejen sebe a své zájmy, ale i svůj domov, což sklidilo obrovský ohlas.