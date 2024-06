19. ročník Jihočeského komorního festivalu bude probíhat od 6. 7. do 30. 8. 2024 po celém Jihočeském kraji na místech jako Jindřichův Hradec, Bechyně, Želeč, Slavonice, Modrá Hůrka a Hluboká nad Vltavou.

Violistka Kristina Fialová. | Foto: Marie Vormová

Na festivalu vystoupí světově uznávaní umělci jako houslista Václav Hudeček, klavírista Lukáš Klánský, estonská flétnistka Oksana Sinková, slovenská mezzosopranistka Eva Garajová či Český filharmonický sbor Brno.

Na festivalu se také představí jeho ředitelka, jedna z nejlepších evropských violistek, Kristina Fialová, která se představí hned na prvním koncertě 6. července v Jindřichově Hradci.

Ředitelka festivalu Kristina Fialová.Zdroj: Marie VormováJaká letos čeká posluchače dramaturgie?

V letošním roce přivítáme řadu skvělých umělců z České republiky i ze zahraničí. Snažíme se vždy kombinovat známé skladby s těmi méně známými či představit posluchačům méně obvyklé nástrojové kombinace, jako tomu bude například hned na prvním koncertě 6. července v Jindřichově Hradci, kde spolu se mnou zahrají harfistka Dominika Svozilová a estonská flétnistka Oksana Sinková.

Koncerty připravujeme také vždy na míru danému prostoru. Takže do kostelů směřujeme spíše duchovní hudbu jako např. ve Slavonicích, kde zazpívá v kostel Nanebevzetí Panny Marie Český filharmonický sbor Brno. Naopak v krásné Obrazárně Špejchar v Želči se představí multižánrová zpěvačka a houslistka Gabriela Vermelho se svým autorským recitálem. Dále se také moc těšíme na fenomenálního Václava Hudečka, který dorazí se svým dvorním klavíristou Lukášem Klánským či na Kalabisovo trio.

Také každoročně dáváme prostor mladým začínajícím umělcům – letos jsme pozvali mladé smyčcové kvarteto Siebeneichener Quartett, které zvítězilo na Soutěži B. Martinů v Praze.

Je pro Vás jako pro umělce složité řídit celý festival, obzvlášť když jste vytížená umělkyně?

Není to snadné, člověk se stále musí učit „za pochodu“ a zkoušet nové věci, aby festival rostl a celková úroveň se zvyšovala. Jsem samozřejmě stále hlavně muzikant, ale tyto organizační věci mě baví a patří již do mého světa. Letos se odehrává již 19. ročník festivalu, to už je úctyhodné číslo.

Jaké byly začátky?

Festival založil v roce 2005 můj manžel, violoncellista Petr Nouzovský a primárně se zaměřil na Jindřichův Hradec a okolí. Krátce po našem seznámení v roce 2012 mi festival předal, protože se již z časových důvodu práci nemohl dostatečně věnovat. Mě se podařilo oslovit nové partnery v dalších místech a tím rozšířit festival tak, aby opravdu splňoval svůj název. Každoročně zorganizujeme cca 7-10 koncertů. A ačkoliv nám teď začíná 19.ročník, již plánujeme ten jubilejní 20. na rok 2025.

Na který koncert letošního ročníku byste nás pozvala?

Určitě na všechny! Myslím si, že letošní program je tak pestrý, že si vybere opravdu každý. Máme smyčcové i dechové nástroje, sólový zpěv i sbor, smyčcové kvarteto, klavírní trio i multižánrový koncert. Těšíme se na všechny naše posluchače.

Marie Vormová