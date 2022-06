Bez jakýchkoliv ambicí vyrazila naše malá dvoučlenná jihočeská reprezentace na tento velmi náročný a bohatě obsazený turnaj do martinské Diakovej reprezentovat ve třech kategoriích: Sára Ševčíková U8 ( 6-7 let) a Ella Ševčíková U10 a U12 ( 8-9 a 9-10 let).