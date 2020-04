Sedím doma u stolu před počítačem jako každý všední den. Neustále píšu a přemýšlím, snažím se splnit domácí úkoly co nejrychleji, ale neustále jsem bombardován novými zadáními a novými termíny pro vypracování. Kéž bych si mohl aspoň na malou chvilku odpočinout.

Sochu na náměstí Republiky v Soběslavi někdo ozdobil rouškou. | Foto: Apolena Surová

Vzdávám to, potřebuji si oddechnout. Otevírám okno a krásný hřejivý vánek jarního dne proniká do pokoje. Vzduch ze zahrady nabijí mou duši, vnímám to s energetizující intenzitou, jsem připraven dát se znovu do práce, ale najednou si uvědomuji, jak jsem zasněný. Nemohu se přestat kochat pohledem z okna, i když tento pohled vidím skoro každý den. Sousední domy stojí na tom samém místě, vše kolem nich bez jediného pohybu. Všechny zahrady prázdné a bez života, jako kdyby nikdo nebyl váben sednout si pod jabloně, které se pomalu probouzejí ze zimního spánku a již za pár dní budou obsypány bělorůžovými kvítky. S pokorou vítám sluneční paprsky, které mi celou šedivou zimu chyběly. V okolí je klid, ticho.Celostátní krize opravdu zasáhla. Do klidného sousedství najednou přijíždí auto s tlampačem ohlašujícím nové restrikce dne. Ani místnímu psovi se to nelíbí a začíná štěkat.