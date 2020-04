O tom, jak pro ni vypadá celostátní karanténa, napsala Eliška Votavová ze ZŠ Povážská ve Strakonicích.

Karanténa očima dětí. | Foto: Archiv ZŠ Povážská Strakonice

Jmenuji se Eliška a chodím do 4.B. Když nám ve škole pan ředitel oznámil, že od středy 11.března 2020 nepůjdeme do školy, měla jsem radost. Hurááá !! První tři dny to bylo super, ale pak ?! Začalo se mi stýskat po holkách ze třídy, Nikče, Monče, Adélce. Jak se asi mají.

Nastala strašná nuda, jen samé úkoly, úkoly a úkoly. Mamka vaří lépe než ve škole, ale učení je zase lepší s paní učitelkou. Chodíme ven na zahradu a na procházky do lesa. Na zahradě jsme našli obrovského brouka. Byla to Majka. I když to není zábava jako ve škole, tak to utíká. Venku začalo sněžit a je tam zima.

Chodit ven můžeme už jen v rouškách, které šije mamka, babička i sousedka. Je to děsný to mít na obličeji, ale samozřejmě chápu důvod. Zdraví nás všech je na 1. místě.

Hlavně abychom v nich nemuseli chodit do školy. Už se moc těším, až tahle karanténa skončí a bude všechno jako dřív.