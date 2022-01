My, kteří sdílíme domácnost se štěkajícími a mňoukajícími mazlíčky jsme na silvestrovské dění již zvyklí. Každoročně z rukávu taháme nejrůznější fígle, abychom našim chlupatým souputníkům pomohli jejich děsy překonat. Jak na tom asi musí být zvířata žijící v „divočině“ kolem měst a vesnic, která rovněž netuší, co se to děje?

Do záchranných stanic se každoročně začátkem ledna dostávají ošklivě potlučení ptáci s polámanými křídly. Dá se předpokládat, že řadu z úrazů má na svědomí právě naše hlučná „kratochvíle“. Těžko si představit, jakou hrůzu asi prožívají pěvci spící v městském parku nebo třeba sovy s několikasetkrát citlivějším sluchem než má člověk, ocitnou-li se nedaleko místa odpalu. Jeden čerstvý příběh popisuje Klára Černá z Třeboňské záchranné stanice: „Hned 1. ledna jsme do péče přijali vránu s ošklivě poraněným křídlem. Nalezena byla v Třeboni u dětského hřiště a domníváme se, že příčinou jejího úrazu byl právě úlek vyvolaný hlukem z petard. Křídlo se bohužel nepodařilo zachránit a muselo být téměř celé amputováno. V lepším případě se tak šedočerná krasavice po zhojení rány připojí do skupinky dalších trvale handicapovaných krkavcovitých v expozici stanice. V tom horším, pokud by nedokázala udržet rovnováhu, ji čeká utracení,“ popisuje ošetřovatelka smutnou realitu. Jak dopadne boj o život vrány šedivky, ukáží nejbližší dny.

V expozici Třeboňské stanice se setkáme i s dalšími trvale handicapovanými živočichy. Jedním z těch, kdo před několika lety rovněž doplatil na lidské radovánky, je puštík obecný s trvale poškozeným křídlem. Samička dostala tehdy jméno podle pro zvířata mnohdy hodně nešťastného dne, kdy byla nalezena – Silvestra…

V případě nálezu živočicha, u nějž zvažujete svou pomoc, se můžete poradit s pracovníky Třeboňské záchranné stanice na čísle +420 384 722 088 (automatické přesměrování na mobil). Stanici v Třeboni lze celoročně navštívit a seznámit se blíže s jejími stálými obyvateli. Více informací na webu vydry.org. Kontakty na ostatní stanice působící v ČR lze nalézt na zde.

Olga Růžičková

Český nadační fond pro vydru

Záchranná stanice pro živočichy Třeboň