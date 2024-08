Jsem důchodce z Nežárky a chůze už mi začíná pomalu dělat problémy a tak mně opravdu trápí ty obchůzky, pokud potřebuji se dostat do centra. A co teprve až bude v parku sníh? Co mně, ale zejména vadí je postup a sliby městského úřadu. Proč např. nemohl instalovat náhradní lávku, tak jak ji navrhoval senátor Chalupský, těch pár korun by místním důchodcům snad mohlo město věnovat.

A kde jsou sliby města, že pokud to stavba umožní, bude pro chodce umožněn průchod po mostě. Na mostě se nepracuje již téměř dva měsíce, a upravit malou stezku přes most by tedy opravdu neměl být problém.

Chápu, že je nutno změnit postup opravy, snížit hladinu Nežárky atd. Ale proč proboha, jak píšete v Deníku, začal úřad toto řešit až minulý týden. Vždyť o této nutnosti se mluví už od června!! A ať mi nikdo neříká, že si nemůže město ověřit skutečný stav mostu a nespoléhat jen na staré projektové dokumentace. V dnešní době, kdy je možno provést např. rentgen stavby, resp. jiný postup a jednoduše zjistit její stav, to opravdu dělá dojem, že to město trochu podcenilo.

Karel Klivický