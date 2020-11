Jindřichův Hradec

Městský hřbitov Jindřichův Hradec (nový) 7- 19 hodin

(Parkovací plocha u hřbitova. Auto je možné nechat také u bývalého zahradního centra, které je naproti vchodu do staré části městského hřbitova u zastávky MHD.)

Hřbitov U Václava 7- 19 hodin

Tábor

Městský hřbitov Tábor

16. března až 14. listopadu 7- 22 hodin

15. listopadu až 15. Března 7 – 17.30 hodin

Městské hřbitovy Klokoty, Čekanice, Čelkovice a na Horkách:

16. březen až 14. listopad 7 – 22 hodin

15. listopadu až 15. března 7 – 20 hodin

Parkoviště před hlavním vchodem i u zadní brány

České Budějovice

Hřbitov sv. Otýlie: 7-19 (po Dušičkách se otevírací době mění na 7- 17 hodin)

Hřbitov Mladé: 7-19 (po Dušičkách se otevírací době mění na 7- 17 hodin)

Hřbitov Třebotovice: otevřeno 24 hodin denně

Parkování u areálu hřbitova

Strakonice

Hřbitov u sv. Václava – otevřeno 24 hodin denně (parkoviště u areálu hřbitova)

Hřbitov Podsrp – otevřeno 24 hodin denně

Písek

Lesní hřbitov Písek – pro pěší otevřeno 24 hodin denně, pro vjezd autem po dohodě se správou hřbitova

Hřbitov Semice – pro pěší otevřeno 24 hodin denně, pro vjezd autem po dohodě se správou hřbitova

Hřbitov - Smrkovice – pro pěší otevřeno 24 hodin denně, pro vjezd autem po dohodě se správou hřbitova

Prachatice

Městský hřbitov Prachatice

do 4. 11. od 7 do 20 hodin

od 5. 11. do 8 do 17 hodin

Parkování u areálu hřbitova

Český Krumlov

Městský hřbitov – od 7 do 19 hodin (po Dušičkách se mění otevírací doba na 8- 17 hodin)

Parkuje se v okolí areálu hřbitova