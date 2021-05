Monika Šavlová z Kladrub u Stříbra navštívila s rodinou Třeboň. Vypravili se podívat také ke Scharzenberské hrobce, kde byli jedinými návštěvníky kromě štěbetajících ptáčků.

U Schwarzenberské hrobky nebyla ani noha. Jak to? | Foto: Monika Šavlová

Přijít ke Schwarzenberské hrobce a nepotkat živáčka? Tohle se nám podařilo v druhém květnovém týdnu, když jsme navštívili s rodinou Třeboň. V opravdu širokém okolí hrobky jsme byli jen a pouze my, pokud nepočítám ptáky vesele štěbetající v přilehlém parku, kde nebyla též ani noha. Chvílemi nás až napadlo, jestli není oblast vylidněná uměle například z důvodu natáčení nějakého seriálu nebo snad nahlášení nevybuchlé bomby či tak něco. Nic z toho se nepotvrdilo, a tak jsme si kouzlo tamní stavby a okolí dosytosti v klidu užili. A protože jsme se nedávno zapojili do hry kamínky.cz, která spočívá ve tvoření a následném nacházení a přesunování malovaných kamínků, uložili jsme do rohu schodiště náš.