Zranění krkavci mají nové bydlení. Už mohou k sobě.

Péťa a Pepína z třeboňské záchranné stanice se seznamují v nové voliéřeOlga Růžičková, ZS Třeboň | Foto: Deník / Kamila Dufková

„Péťo, Péťo!“ nebo „Ahoj!“ mohou návštěvníci zaslechnout blízko vchodu do záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni. Nezdraví je tu však místní pracovníci ani exotický papoušek, ale černí krasavci z naší přírody – krkavci velcí. Sameček Péťa byl nalezen zraněný u silnice, již v té době však byl zjevně ochočený a promlouval na své opatrovatele silným mužským hlasem naučeným v lidské společnosti. Ve stanici bydlí již od roku 2009. V roce 2017 do stanice přibyla samička Pepína, která si coby mládě vypadlé z hnízda poranila křídlo tak nešikovně, že se již nemohla navrátit zpět do přírody. Oba krkavci obývali donedávna voliéry vedle sebe a komunikovali spolu jen přes pletivo. Nyní se podařilo dokončit výstavbu nové velké voliéry s vyjímatelnou mezistěnou a tak došlo pod bedlivým dozorem ošetřovatelů na sbližování obou zvířat ve společném „novém bytě“. „Krkavci jsou v přírodě velmi vázaní na svého partnera a žijí v celoživotních svazcích. A proto i v lidské péči je vždy fajn, mohou-li žít ve společnosti svého druhu. Prostor je nový pro obě zvířata a je tedy neobsazeným teritoriem, navíc únor je v přírodě dobou krkavčích námluv. Nyní tedy nastal vhodný okamžik pro pokus o sestěhování Péti a Pepíny dohromady“, vysvětluje ošetřovatelka Nikola Mrázková. „Byli jsme velmi napjatí, jak celá akce dopadne. Máme velkou radost, neboť zatím to vypadá nadějně. První den sice docházelo k silnějším šarvátkám, nyní se však situace uklidnila a oba ptáci se spolu pomalu začínají sžívat“, doplňuje Nikola. Držme tedy palce, aby v Třeboni brzy zavládla ta pravá krkavčí rodinná pohoda.