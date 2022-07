Velká zábava je zkoumání skalního městečka, které tvoří systém chodeb, jeskyní a děr se zajímavými názvy jako Kuchyně, Sklep, Myší díra nebo Zvon. A jak vznikl název těchto skal? Říká se, že Vavřinec Toulovec byl loupeživý rytíř, jehož tlupa měla na počátku 15. století ve skalách nejen svou skrýš, ale i stáje pro koně.

Cyklisty jistě potěší, že ke skalám vede také cyklostezka. Budete li poblíž Boru u Skutče, určitě si naplánujte cestu do Maštalí, je to velmi krásné místo a stojí to za to.

Adéla Říhová