Několik pravidel otužování:

1. Jak začít

Ideální je začít zvykat své tělo na chladnější vodu už v létě. Znamená to, chodit plavat do venkovní vody a vydržet postupně až do zimy. Trénovat můžete i ve sprše, kde si zvolíte teplou vodu a postupně budete ubírat teplotu. Hlavně nic neuspěchat a zvolit pomalý postup.