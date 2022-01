Ve čtvrtek a v pátek se sochař věnuje hlavně sestavení základního tvaru z ledových bloků, které spojuje prolitím vodou. O víkendu pak dojde na samotné vyřezávání anděla. Na výrobu sochy padne zhruba dvě a půl tuny ledu. Na závěr bude anděl ještě barevně nasvícen, aby byl výsledný efekt, co nejhezčí. Ledová socha pak bude náměstí Míru zdobit, dokud to počasí dovolí. Autor sochy doufá, že to bude nejméně do března.