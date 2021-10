Člověk využíval les odpradávna a postupně se naučil lesy pěstovat tak, aby je mohly využívat i další generace. Práce lesníků není lehká a jejich každodenní činností je udržování, zvelebování a ochrana lesů. „Lesnický den veřejnosti přiblíží práci v lese a možná se i pokusí změnit názorový trend, že les roste sám a nepotřebuje péči. Chceme ukázat opravdu široké spektrum činností v lese,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Návštěvníci si během Lesnického dne mohou prohlédnout expozice muzea i výstavu Heleny Görnerové, která fotografuje práci koní a kočích v lese. Výstava bude v 11 hodin doplněna promítáním a besedou za účasti kočích z jejích fotografií.

Před zámkem se mohou návštěvníci seznámit s ukázkami práce koní. Probíhat bude také Dřevorubecká show STIHL Timbersports® za účasti vicemistra světa Martina Komárka, který předvede exhibiční vystoupení, kdy divákům představí disciplíny jako Springboard - sekání ve výšce nebo Hot Saw - řezání s pilou o výkonu 70 koní. V rámci programu vystoupí hned dvakrát, a to od 12 a 14 hodin.

V průběhu dne se mohou návštěvníci zúčastnit komentovaných prohlídek expozice Les pramenů. Tato zážitková expozice vypráví za pomoci průvodců, exponátů a uměleckých instalací o lesnictví. Vrací se do minulosti a zároveň zachycuje současnou krajinu a pro lesníky a lesy podstatný fenomén vody. Prostřednictvím výstavy se návštěvníci podívají také do dvou významných jihočeských obor – do Poněšic a Staré obory.

Ve 13 hodin představí kurátor z Podbrdského muzea Rudolf Šimek historický stroj na výrobu šindelů zvaný šindelka. Šindelka je dílem českého lesníka a vynálezce K. D. Gangloffa, přezdívaného lesní Archimédés.

Těšit se návštěvníci mohou také na promítání filmů s lesnickou tematikou, ukázky lesní pedagogiky organizované ve spolupráci s Lesy České republiky, Vojenskými lesy a statky, PEFC ČR a Střední lesnickou školou v Písku. Nebudou chybět ani zajímavosti ze Sbírky Národního zemědělského muzea, ukázky ručního opracování dřeva, výroby dřeváků, dřevěných koryt, výroby šindelů či dřevosochání.

V 15 hodin zvou členové Divadla B na loutkovou pohádku Malý pán, která pobaví malé i velké diváky.

Program bude doprovázet soubor mysliveckých trubačů Markazíni.

Ing. Jiří Houdek