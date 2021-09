Jindřichohradecký Aeroklub pořádal v sobotu 11. září tzv. Létaní pro Hradec. Na leteckém dnu byla možnnost pilotních výcviků, letu s větroněm na navijáku nebo vyhlídkových letů. Součástí akce byla také drakiáda se soutěží o nejhezčího draka, jejíž hlavní cenou byl let větroněm. Večer zájemci zašli na Hangár párty s kapelou Scarlet. Děkujeme Šárce Lorencové za zaslané fotografie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.