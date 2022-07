Jsem velmi vděčná, že jsem dostala příležitost zúčastnit se projektu „Live Healthy“, ačkoli ještě nemám 18 let. Neměla jsem žádná očekávání. Byl to můj první projekt vůbec. Před projektem jsem cítila nadšení, ale i jemnou nervozitu. Hned po příjezdu jsem se seznámila s několika skvělými lidmi. Skrze „ice-breakers“ jsme se pomalu seznamovali a ve skupinkách diskutovali na různá témata – how to handle stress, pros and cons of sport, motivation to sport… Hráli jsme také například fotbal, stolní tenis, volejbal nebo basketbal. Večer probíhaly Cultural Nights, skrze které jsme se dozvídali více o zemích účastníků projektu, tudíž o Řecku, Turecku, Maďarsku, Španělsku a dalších. Zároveň i účastníci zjistili něco o našem českém jídle, městech, hudbě… Cením si toho, že ostatní neměli předsudky a brali věci takové, jaké jsou. Celkově se mi první projekt velmi líbí – tematické zasazení do přírody, ale především lidé – jejich otevřenost a respekt pro ostatní. Doufám, že v budoucnu budou uskutečněny další (tomuto podobné) přínosné projekty. Všem mladým lidem doporučuji účast na vzdělávacích projektech Erasmus+, čekají vás skvělé zážitky, poznáte nové kamarády z různých zemí, naučíte se nové věci a procvičíte si svou angličtinu.

Nela Losíková, 16 let

Informační centrum mládeže Jindřichův Hradec