Již 11 let zde funguje z bývalé kovárny předělaná hospůdka, která sedm dní v týdnu nabízí turistům příjemné odpočinutí s možností občerstvení vlastní domácí kuchyní a ochutnáním dobrého kácovského piva. Na své si díky hospůdce přijdou čas od času i místní neb hospodský pořádá několikrát v sezóně různá hudební posezení a sousedské zpívané. Cestou ze svých hudebních vystoupení na parníku v Třeboni se zde zastavují i muzikanti, kteří rádi se svými nástroji přidávají na dobré náladě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.