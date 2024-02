Masopustní průvod obcí Hamr se zase vrátil . Za příspěvek a fotky děkujeme Janu Pumprovi.

Masopust 2024 v Hamru. | Foto: Se souhlasem Jana Pumpra

Masopust v Hamru započal svou novou historii v roce 2001, a to po více než 35 let dlouhé pauze. Naposledy se průvod uskutečnil v roce 2020 v únoru, ale po té již koronavirová epidemie znemožnila jeho konání. Po loňské rozpačité snaze vrátit tuto tradici do obce se to podařilo až letos.

Masopust (Karel Červený) převzal při slavnostním zahájení průvodu zlatý klíč od obce Hamr z rukou starosty pana Tomáše Panenky a tím získal prastaré masopustní právo vlády nad naší vsí. Průvod v čele s Masopustem prošel od stavení, ke stavení celou obcí, aby přinesl každému obyvateli této vesnice přání dobrého a úrodného nového hospodářského roku.

Jednotlivé masky poté nabídly po sousedsku různé služby obyvatelům stavení, a ti je odměnili něčím k zakousnutí či stopečkou lahodného moku. Všichni společně si zazpívali s harmonikářem panem Milanem Princem známé lidové písně.

Co je u nás v Hamru milé, je účast dětí v průvodu. Ne všechny šly za masku, ale zůstaly v průvodu až do večera společně s dospělými. Ato dává naději do dalších let, že masopustní a další tradice v Hamru nevyhynou.

Po ukončení průvodu obcí se Masopust se svou družinou odebral do restaurace pana Jana Šíleného, kde dle tradice zesnul a za rozverného truchlení pozůstalých kolegů byl uskutečněn jeho pohřeb s nadějí, že se za rok vrátí opět mezi nás do Hamru. Zbylými pozůstalými z masopustního průvodu byl vrácen zpět zlatý klíč od obce do rukou jejího starosty a tím byl ukončen Masopust 2024 v naší vsi.

Za pořadatele Jan Pumpr, starosta SDH