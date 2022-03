Přispět můžete do sbírky potravin a drogerie pro uprchlíky z Ukrajiny, a to před Kauflandem v Jindřichově Hradci . Darované potraviny a drogerie budou předány Potravinové bance Jihočeského kraje. Potřeba jsou dětské výživy a drogerie (přesnídávky, kaše, pleny velikosti 3 - 5, sunary, příkrmy), základní drogerie (šampony, sprchové gely, mýdla, prací prášek, dámský hygienické potřeby) a trvanlivé potraviny (omáčky, konzervy, luštěniny, rýže, olej, čaj, pomazánky, polévky). Nosit potřebné zboží můžete 3. a 4. března .

Pomoci Ukrajině můžete také v Třeboni, a to v sobotu 5. března mezi 8. a 15. h. Sbírka se koná v ordinaci MUDr. Jiřího Hladílka na adrese Svobody 460, Třeboň a je zaměřená na lidi na hranicích, tedy ženy a děti. Pro děti můžete přinést omalovánky, pastelky, tužky, avšak hračky nejsou skladné. Důležité jsou ale léky, potřeba jsou analgetika, protizánětlivé léky, gázy, obvazy - různé velikosti, hydrogelové obvazy proti popáleninám, elastické fixační obvazy - různé velikosti, fixační destičky a ortézy, sterilní čtverce, zaškrcovadla o minimální šíři 6 cm, termofolie, šátky trojcípé, rukavice. Ženy a děti na hranicích potřebují spací pytle a teplé deky, deky, karimatky, polštáře, termo deky, podložky, pláštěnky, stany a čisté, vyprané a nepoškozené oblečení jako čepice, rukavice, ponožky, termo oblečení. Toto oblečení můžete zabalit do igelitového pytle a označit například pro koho (dospělí, děti - věk jsou). Dále je pro ně potřeba hygienické zboží jako plenky, vložky, čistící prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky, mýdla. Nosit můžete i baterie a přednabité power banky. Potřeba jsou dále ochrané pomůcky jako neprůstřelné vesty modulární 4. (6.) třídy ochrany, UAVś (bezpilotní letecká vozidla) různých typů - pro pozorování situace ve městech, bojové balistické přilby 3. a 4. třídy ochrany. Přivézt můžete i trvanlivé potraviny, dětské přesnídávky, sunar, konzervy. Chcete-li něco darovat, ale nemůžete se zastavit, volejte na čísla +420 721 872 547 (Martin Hladílek) nebo +420 607 520 252 (Andrea Baierling).

Spolek Žít Třeboní pořádá v Třeboni do 6. března sbírku Daruj deku! na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Co je potřeba donést? Přineste trvanlivé jídlo (přesnídávky, konzervy), zdravotnický materiál, termosky, termofolie, plynové vařiče, deky, spacáky, karimatky, stany, plachty, zimní bundy, sunary, pleny. Dary je možné zanést na Masarykovo náměstí 23 (zavolejte na telefon 776 552 820) nebo na adresu Novohradská 235 (zavolejte na telefon 702 124 973). Vše pojede autem na ukrajinskou hranici.

Basketbalové utkání klubu GBA Lions Jindřichův Hradec a BK Olomoucko, které se koná v sobotu 5. března od 18 h v jindřichohradecké sportovní hale bude mít benefiční charakter. Výtěžek ze vstupného, kam můžete přispět i vyšší částkou, bude předán zástupcům Českého červeného kříže a půjde na pomoc Ukrajině.

Třeboňská výstava vláčků a modelů Třeboň, která se nachází na adrese Dukelská 138, zve na prohlídku mini kolejišť, vláčků a kolejiště na ovládání, součástí expozice je i Mašinka Tomáš. Přijít se podívat mohou i Ukrajinci, běženci z Ukrajiny, jejich rodiny, přátelé a kolektivy. Připraven je program a dárky pro odreagování. Je lepší se předem ohlásit kvůli tlumončíkovi. Volat můžet na číslo 777 282 048. Otevřeno je v pátky od 13 do 15 h a od 15.30 do 17.30 h, soboty od 9 do 11.30 h.

V pondělí 28. února můžete od 10 do 12 a od 15.30 do 17 hodin přispět na evangelické faře (Bratrská 129, Jindřichův Hradec) do materiální a humanitní pomoci na Ukrajině. Věci se sbírky poveze autobus na slovensko-ukrajinské hranice a dál do vnitrozemí. Sběr vede farář Michal Kitta, telefon: 737 180 687. Potřeba jsou spacáky, teplé deky, přikrývky, polštáře, karimatky, hygienické potřeby pro ženy a děti jako pleny, vložky, mycí prostředky, kartáčky na zuby a zubní pasty, ručníky atd., dále baterie a baterky, stany, trvanlivé potraviny a balená vody, teplé oblečení a ponožky či spodní prádlo. Dále jsou třeba léky a zdravotnický materiál, např. analgetika, protizánětlivé léky, obvazy, zaškrcovadla, infuzní sety, elastické fixační bandáže, dlahy a ortézy aj. Autobus zpět může přivézt Ukrajince. Víte-li o někom, kontaktujte Radima Vašuta na telefonu 730 197 757.

Až do čtvrtku 3. března můžete přispět do materiální pomoci na Ukrajině a přivézt do Skautského domu za Sportovní halou (na adrese Růžová 29, Jindřichův Hradec) denně od 14 do 20 h následující

Pro ženy a děti na hranicích: čisté spacáky, teplé deky a přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky; hygienické prostředky pro ženy a děti jako pleny, vložky, zubní pasty, kartáčky na zuby, ručníky, mycí prostředky; powerbanky, baterky a baterie; pláštěnky a stany

Léky a zdravotnický materiál: analgetika, protizánětlivé léky, gázové obvazy, hydrogelové obvazy proti popáleninám, systémy pro nitrožilní infuze, imobilizační pneumatiky, katetry pro periferní žíly, infuzní sety, elastické fixační bandáže, fixační dlahy a ortézy.

Hračky ani oblečení momentálně nejsou potřeba.

Na facebooku najdete také skupinu Pomoc Ukrajině - Jižní Čechy, kde píší i jednotlivci, co shání pro své známé, příbuzné. Najdete ji zde.

Přispět můžete u na sbírkové konto Českého červeného kříže, a to na zde.

Jihočeský kraj shání ubytovací prostory i tlumočníky

Ubytovací zařízení – v případě, že nabízíte ubytovací kapacity (penziony, domy, byty) k ubytování Ukrajinským občanům na území Jihočeského kraje utíkajícími před válkou, vyplňte prosím formulář pro zařazení do databáze. Prostory by měly být připraveny k okamžitému nastěhování a vybavené pro bydlení. V případě potřeby se na Vás obrátíme.

Nabídky ubytovacích kapacit na území Jihočeského kraje: odkaz na formulář

Tlumočníky do ukrajinštiny (nevyžadujeme certifikát, ale pokud ho máte, uveďte to) – v případě, že můžete poskytnout tlumočnické služby napište nám na adresu pomahameUkrajine@kraj-jihocesky.cz.



V případě, že chcete nabídnout materiální pomoc lidem, kteří jsou ubytovaní v Jihočeském kraji, vyplňte formulář.

V případě, že chcete poskytnout materální pomoc lidem na Ukrajině, obraťte se na neziskové organizace např.: Člověk v tísni atd.

Víte o dalších sbírkách nebo nabídkách pomoci pro Ukrajinu? Napište nám na servis.jih@denik.cz a my nabídku rádi zveřejníme. Děkujeme.