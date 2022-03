Zavzpomínejte na masopusty na Jindřichohradecku.Zdroj: Deník/ Redakce„Za dobu, co jsem rychtářem, nepamatuji se, že by se někdy tato akce neuskutečnila. Loni se to však vzhledem k epidemiologické situaci stalo a masopust se nekonal. Jsem vděčný, že se v roce 2022 vrátil,“ raduje se Josef Šprincl, rychtář jindřichohradeckých Baráčníků.