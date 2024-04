Příspěvek o úspěchu MDO Dačice na Soutěžním festivalu Svazu dechových orchestrů České republiky ve Šternberku nám zaslal pan Martin Lebr. Děkujeme a k úspěchu z redakce gratulujeme!

MDO Dačice veze ze Šternberku stříbrné pásmo. | Foto: Martin Lebr

Městský dechový orchestr v sobotu 6. dubna vyrazil na dalekou cestu do Šternberka na Soutěžní festival Svazu dechových orchestrů České republiky.

Tohoto klání se zúčastnili ti nejlepší z nejlepších, a právě proto jsme byli nadšeni, že se po dlouhé době můžeme opět poměřit s předními orchestry u nás. Soutěže jsme se totiž naposledy zúčastnili před sedmi lety, v roce 2017, kdy se konala Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů v Ostravě.

Naše cesta započala v půl osmé ráno, kdy jsme nasedli do autobusu a vydali se na tři a půl hodinovou cestu směrem k Olomouci. Po ustrojení do stejnokrojů a krátkém rozehrání nás o půl jedné čekalo předvedení našeho soutěžního repertoáru. Ten byl složen ze skladeb Concerto d’Amore od Jacoba de Haana, Amen od Pavla Staňka, Centuria od Jamese Swearingena, směsí Moment for Morricone od Ennia Morriconeho a nakonec, abychom drželi dačickou stopu, jsme zahráli Mládí Dačic od významného dačického skladatele Vladimíra Fuky. Čekání na výsledky bylo dlouhé, protože po zaznění posledních not našeho programu před námi do vyhlášení výsledků bylo sedm volných hodin. Každý z nás trávil čas jinak. Někteří si povídali o našem orchestru a o jeho budoucnosti, druzí objevovali krásy Šternberka.

Po vyhlášení výsledků panovala dobrá nálada.Zdroj: Martin Lebr

V osm hodin večer jsme se společně se členy všech ostatních orchestrů sešli v sále Kulturního domu Šternberk, abychom si vyslechli verdikt poroty. Vyhlášení doprovázela skvělá nálada všech, kterou dal celý sál najevo třeba těsně před vyhlášením mexickou vlnou.

Plaketa ze Soutěžního festivalu dechových orchestrů ČR.Zdroj: Martin LebrNáš orchestr nakonec získal stříbrné pásmo a v pořadí všech orchestrů dosáhl na 8. místo. Výsledek nás velmi potěšil, i když některým dodnes v hlavě rezonuje rozdíl 0,6 bodu, který nám chyběl na celkové šesté místo. Tři orchestry včetně našeho se totiž opravdu sešly v rozmezí 0,6 bodu. Navíc dva další body by pro nás znamenaly zlaté pásmo. Ale sečteno a podtrženo - stříbrné pásmo bereme všemi deseti. Zároveň jsme získali slovní hodnocení porotců, díky kterým víme, na čem v budoucnu stavět.

Po sedmi letech jsme se poměřili s těmi nejlepšími orchestry u nás a i to okamžitě způsobilo chuť k další práci a k podniknutí nějakého dalšího výjezdu. Soutěž, festival, zahraničí? V brzké době uvidíte. Pokud Vás naše aktivita zajímá, můžete naši cestu sledovat na sociálních sítích Facebook (Městský dechový orchestr) a Instagram (mdo_dacice). Navíc na našem Youtube kanále lze zhlédnout záznamy z posledních vystoupení.

Zdroj: Youtube

Na závěr bychom chtěli poděkovat Základní umělecké škole Dačice a Městu Dačice za významnou podporu a především našemu dirigentu Ondrovi Vaňkovi. HUDBĚ ZDAR!

Za Městský dechový orchestr Dačice Martin Lebr