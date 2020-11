Hledáte nového psího kamaráda? Co si vybrat v útulku pro psy a kočky v Táboře. Představujeme vám dvě čtyřnohé slečny, které čekají na svého nového pána.

Cherry chce být součást rodiny. | Foto: Radek Havlíček

Cherry - bullí třešinksa

Sbírali jste někdy nezralé třesně? Vsadím se, že byly nic moc a žádné terno jste tím nezískali. Některé věci prostě musí uzrát, musí dostát svému času a pak teprve jsou perfektní. Stáří to je něco podobného. Mládí je jankovité, plné blbnutí a zlobení, chyb a omylů. V zralosti je klid, rovnováha, nadhled a vděčnost za každý prožitý den. A taková je Cherry. Odhadem desetiletá, vyrovnaná, klidná, ke psům víc než tolerantní, uvážlivá a vděčná. Vděčná za společnost člověka, dobré jídlo, procházku a měkký a teplý pelíšek.

Cherry rozhodně hledá páníčka, jehož života by se stala součástí, chce bydlet uvnitř, ať už v bytě či v domku. Není to pes ven, na zahradu - z fyzických dispozic i psychických potřeb. Je velice nenáročná, potřebuje být součástí, ale je klidnou a nenápadnou součástí. Na vycházkách se chová ukázněně, spolupracuje a všímá si člověka. Jízda autem jí nedělá žádný problém.