Zámek Dobrohoř ve Starém Městě pod Landštejnem hostí do 19. srpna pozoruhodnou výstavu pěti německých umělců. Portrét a krajina - abstraktně a expresivně DREWS, ESSER, GARYKRUG, STEIGER, ZEISSLER. Informací zaslal Professor Dr. Johannes Kirschenmann, z katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, který je i kurátorem výstavy.

Výstava Portrét a krajina - abstraktně a expresivně oživí zámek Dobrohoř. | Foto: Archiv autorů

Výstava bude přístupná ve speciálním prostoru bočního křídla rekonstruovaného zámku Dobrohoř.

Vlasta Šuhajdová z Galerie Evropského domu Plzeň píše v katalogu výstavy: "Co je pro jednoho člověka krajinou, může být pro jiného chápáno jako portrét, co je pro jednoho portrétem, může být pro jiného chápáno jako krajina. Portrét a krajina se stávají možným, neurčitým územím, v jehož abstraktních a expresivních tazích můžeme hledat různá sdělení. Je na nás, abychom je našli."

Po Dobrohoři bude výstava k vidění v Galerii Weingarten (D), v Galerii Beseder Praha a také v Galerii Evropského domu SVK PK Plzeň. Bohatě ilustrovaný katalog je k dispozici vždy na místě.

V květnu je výstava otevřena pouze v sobotu a v neděli, a to od 10 do 18 hodin. Od června až do konce výstavy bude otevřena od úterý do neděle, a to od 10 do 18 hodin.

Johannes Kirschenmann