Ne všechno vždy vychází tak, jak si to naplánujeme, i když proto hodně děláme. A to se nám stalo zrovna nyní s účastí na gymnastickém čtyřboji v Jindřichově Hradci. Přihlášeno bylo deset vimperských gymnastek. Nemoc děvčat i trenérky a další jiné povinnosti způsobily, že nakonec Vimperk zastupovala pouze jedna jediná gymnastka a to Marie Staňková. Startovala v kategorii nejstarších děvčat VSC5+6. Cvičení jí moc baví a je to vidět i na výsledcích. Tentokrát se jí všechno dařilo. Žádný pád z kladiny a pěkně provedená sestava na prostných s hudebním doprovodem jí zajistila krásné 5. místo.