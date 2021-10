Můj muž dobře ví, že mám hrozně ráda všemožné skalní uskupení, skály a kameny. Z geologie toho vím málo, ale prostě se mi líbí, představuji si, co předcházelo tomu, než ten který kámen začal mít nynější podobu. Proto když při hledání výletu v době naší dovolené u tety v jižních Čechách zahlédl, že cestou ke Graselově stezce mapa ukazuje skalní útvar Skály Stálkov, zajásal, že se mnou bude zase chvíli klid, když se tam zastavíme.

Jaké je naše překvapení, když zdejší skály jsou obstavěny různými dřevěnými konstrukcemi, plošinami a schůdky. Vše navíc v dobrém stavu. Důkladně, ale opatrně vše prolézáme a prostě nechápeme. Moc zajímavé to bylo, ale proč to tam je???

Večer mám pro změnu klid já, neb můj muž usedá ke svému milovanému notebooku a hledá, kdeže jsme to vlastně byli a proč to tak je. Nachází článek, díky němuž se dozvídáme, že takto tráví už spoustu let část prázdnin skautský oddíl Skaláci Brno, kteří na lávkách mívají postavené své stany s podsadou. Tiše v duchu před touhle partou smekáme a přejeme jim, aby jim jejich tábořiště ještě po mnoho let sloužilo k radosti a dobré zábavě.

Monika Šavlová

Kladruby u Stříbra