10 – 16 h animační dílna pro veřejnost (Pojďte s námi do kouzelného světa animace! Pod vedením lektorů ze spolku Ultrafun společně vyrobíme animovaný snímek ze zahrady. )

20.30 h Spící město – promítání v zahradě za účasti tvůrců filmu (Víte co se stane, když všichni rodiče na celém světě usnou záhadnýmspánkem? Dobrodružný thriller pro děti, teenagery i dospělé v kulisách České Kanady a Jindřichova Hradce. Film od režiséra Dana Svátkanatočený podle stejnojmenné knihy spisovatele Martina Vopěnky.)

16 h autorské čtení Martin F. Stručovský (Spisovatel Martin F. Stručovský Vám bude povídat o svých jindřichohradeckých detektivkách s Matějem Mlynářem. Co Mlynáře čeká ve čtvrtém díle nazvaném Odpuštění a kdy se knihy dočkáme? To a mnohem více autor zodpoví na besedě, jejíž součástí bude také soutěž o třetí díl V temnotách.)

14 h Edudant a Francimor – Suchdolský divadelní spolek SUD (Dobrodružná pohádka napsaná podle stejnojmenné knihy Karla Poláčka Vászavede na nebezpečnou výpravu za záchranou ztraceného školního dítka. Je to hra plná mrtvol a dobrého jídla, která zaručeně pobaví nejen děti ale i dospělé. To vše za doprovodu živé hudby.)

Vy se také budete moci blýsknout. Tentokrát vlastním animovaným filmem vytvořeným v dílně spolku Ultrafun, která vyroste přímo v zahradě nebo zářivou podzimní kyticí z tradičního workshopu. A my vás na oplátku potěšíme dobrotami ze zahrady. Čekají na Vás švestičky, jablíčka, brambory a především dýně z Krafferovy zahrádky. Samozřejmě nebude chybět ani komentovaná prohlídka zahrady.

Hvězdy divadelních prken ze Suchdolského divadelního spolku uvedou legendární příběh Karla Poláčka Edudant a Francimor, to vše za doprovodu živé hudby. A při autorském čtení vás seznámíme s jindřichohradeckým spisovatelem Martinem F. Stručovským, autorem detektivní série s Matějem Mlynářem.

Hvězdy divadelních prken ze Suchdolského divadelního spolku uvedou legendární příběh Karla Poláčka Edudant a Francimor, to vše za doprovodu živé hudby. A při autorském čtení vás seznámíme s jindřichohradeckým spisovatelem Martinem F. Stručovským, autorem detektivní série s Matějem Mlynářem.

Přijďte na víkendový program do Krafferovy zahrady | Foto: Míša Zudová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.