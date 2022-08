Naše Hradiště (u Nové Bystřice) se této krásné akce Česko jde spolu na piknik účastnilo třetím rokem. Pokaždé nám zapršelo, a tak už si říkám, že kdyby měsíc bylo sucho a nepršelo, na piknik nám prostě zaprší. Déšť nás ale nikdy neodradí. Moc se mi zalíbil nápad společný piknik, rádi jsme byli součástí hned prvního pikniku, kdy jsme společně vytvořili český rekord v nejvíce pikniků v České republice. Byla to výzva a zábava zároveň. Myslím si, že je důležité se scházet, společně si povídat a společně se bavit, a když to funguje, je radost mít kolem sebe lidi, s kterými je vám dobře. Ať se jedná o rodinu, přátele, anebo sousedy. Proto se naše vesnička už několik let také účastní zimní akce, Česko zpívá koledy. Už nyní mohu říci, že se moc rádi příští rok pikniku zase zúčastníme.