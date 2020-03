Děti z Chlumu si prohlédly hasičskou zbrojnici. | Foto: Lenka Belanská

Sbor dobrovolných hasičů v Chlumu Třeboně uspořádal ve dnech 17. a 18. února Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, a to pro děti z místní mateřské školy a pro žáky z první a druhé třídy chlumecké základní školy. Děti se seznámily s veškerým vybavením sboru. Prohlédly si zásahová vozidla, člun na vodu, šatnu a klubovnu. Vyzkoušely si záchranné vesty, helmy, masky k dýchacím přístrojům a různá nářadí. Dále jsme jim předvedli například suchý oblek do vody, oblek proti bodavému hmyzu, mobilní defibrilátor, použití hasičského přístroje a také sportovní nářadí pro děti z hasičského kroužku. Jedinou částí hasičárny, kterou jsme z prohlídky vypustili, byla půda. Opět jsme se přesvědčili, že hasiči a vše co k nim patří, děti přitahuje jako magnet.