V sobotu se uskutečnil již 29. ročník našeho masopustu, tentokrát na téma ZOO Jilem. Za příspěvek a fotky děkujeme Marii Adamcové.

Masopustní průvod v Jilmu 2024. | Foto: Marie Adamcová

Stalo se, že řediteli utekli z klece čtyři paviáni, kteří pak tropili samou neplechu. Proto byl povolán střelec s uspávací puškou a veterináři. K vidění byla spousta dalších zvířat - skupina lemurů, gorila, lenochod, papoušci, medvěd, tygr s gepardem a dokonce osedlaný plameňák. Provoz usměrňoval zkušený policista se dvěma čerstvými absolventkami Policejní akademie, ale i tak to řidiči neměli jednoduché. Po obchůzce vesnice se všichni odebrali do sálu, kde se na velké masky těšily děti. I přes větrné počasí si to všichni užili.

