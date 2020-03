Masopust se svou družinou navštívil jednotlivá stavení s jejich obyvateli v obci Hamr u Chlumu u Třeboně. Ráno v půl osmé měly masky sraz s muzikanty před obecní restaurací a odtud se přemístily k obydlím v části obce Kosky. Je to vždy takové zvláštní, řekl bych až vzrušující, začínat koledu v osm hodin ráno, kdy je zima, masky jsou ještě střízlivé, muzikanti svěží a všichni dohromady se snaží pobavit a rozveselit první obyvatele, sousedy v obci. Začínáme u "Luňáků" - to oznámí Masopust a kapela ihned spustí oblíbenou písničku paní domácí, která masky za koledu odmění pohoštěním s kapkou dobrého moku.

Po obejití všech stavení v této části obce se masopustní průvod přemístil k čerpací stanici pohonných hmot, kde navštívil další obyvatele vsi. Písnička vždy přináší s sebou taneček, hromadný zpěv masek a do této činnosti se s radostí zapojí i navštívení sousedé. V pravé poledne zahájila kapela fanfárou slavnostní projev Masopusta před obecní restaurací a do průvodu se zapojily malé masky dětí se svými rodiči, které pracují v kroužku mladých hasičů. Myslím si, že je to velmi důležité udržovat mezigenerační spolupráci a ukazovat dětem v praxi tradice, které mají za cíl mimo jiné stmelovat lidi dohromady.

Je krásné vidět, zvláště na dětech, jejich radostnou angažovanost, když přijdou ke svým sousedům, aby je pobavily a rozveselily. Cítí se tímto nějak důležitě a když je někdo pochválí, je to povzbuzující a radostné. Další masopustní koleda probíhala po centrální části obce Hamr a po jejím ukončení se masky odebraly kolem šesté hodiny večerní do obecní restaurace, aby pobesedovaly o tom, jak se jim koleda líbila. Kapela byla doplněna o bubeníka s bicí soupravou a spustila kolem sedmé hodiny známé melodie k tanci, do kterých se zapojila většina účastníků zpěvem. V devět hodin večer zavelel farář k obřadu "Pohřbení Masopusta", při němž se masopustní družina rozloučila na rok se svým pánem.

Jan Pumpr