Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky letos proběhnou o víkendu 18. a 19. září. Půjdete se také na tuto největší středoevropskou prohlídku svého typu podívat? Pokud ano, pošlete nám ochutnávku! Své fotografie, zážitky a popisek k nim můžete posílat na e-mail: tipy.morava@vlmedia.cz . My posléze vše uveřejníme ve fotogalerii na našem webu v rubrice Čtenář reportér i v tištěné podobě Deníku !

Odjakživa je na akci bezplatný vstup, a to i přesto, že náklady na její realizaci neustále rostou. Hlavní program, který se odehrává na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, se skládá z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.