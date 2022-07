V jihočeské Třeboni se konal 31. ročník festivalu Okolo Třeboně. Program o víkendu vyfotil Jan Škrabánek. Děkujeme mu za zaslané snímky.

Festival Okolo Třeboně | Foto: Jan Škrabánek

Na louce u Zlaté stoky zahrála rocková kapela Keks. Na klasické tancovačce Keksu vystoupila předkapela Jakodoma s vlastní tvorbou ze života v žánrech folk-rock-funky-blues. Tamtéž se představila skupina Vilem2! V Krčínově sklípku v hrázi rybníka Svět návštěvníci degustovali vína. Na louce u Zlaté stoky mohli zájemci navštívit unikátní koncert kapely Cimbal Classic, která slaví výročí 30 let od založení, k němuž došlo právě na tomto festivalu. Zahráli přesně třicet písní a hudební překvapení. Večer uzavřeka cimbálová muzika. Další vystupující byla kapela Nezmaři. Jako předkapela koncertoval Michal Willie Sedláček. Na pódiu stanula také kapela Fram. Scéna a areál byly otevřeny už odpoledne, kde se mimo hlavní program konalo rodinné odpoledne s hudbou, workshopy a soutěžemi. Vystoupili interpreti Thea & Coming Out, Veronika Wildová, Kohout plaší smrt, Artmosféra, Pekelné koně, Adysm, Trocha klidu a Sabina Ludányiová. Mezitím děti mohly zajít do království korálků, viděly, jak se pletou košíky, zúčastnily se workshopu malování a veslování, vystřihovaly, navštívily zookoutek, nechaly si malovat na obličej aj.