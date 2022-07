Letní měsíce patří v záchranných stanicích pro volně žijící živočichy tradičně k nejhektičtějším. Od května do července vrcholí sezona mláďat a telefony i dveře se tak ve stanici na okraji Třeboně netrhnou. Konají se tu také programy pro děti a komentované prohlídky pro veřejnost, užít si lze i barevnou záplavu květů v přilehlé přírodní zahradě. Vypravíte-li se na výlet do Třeboňské záchranné stanice, můžete přinést zvířecím pacientům i něco na přilepšenou – momentálně je tu poptávka hlavně po oříšcích vlašských i lískových, jablkách, hruškách, ovesných vločkách, kapsičkách pro kočky, pšenici a kukuřici.

„Dobrý den, našli jsme…,“ tak takových hovorů přijmou pracovníci Třeboňské záchranné stanice v tomto období i více než desítku denně. „Řadu situací vyřešíme konzultací na dálku, neboť mnohdy se jedná o zvíře, které naši pomoc nepotřebuje. To se týká mnoha „opuštěných“ srnčátek, zajíčků, dosud v prachovém peří oděných soviček či hlasitě se o potravu hlásících pěvčích juniorů. Proto jsme vždy rádi, když lidé nejprve zavolají – mohou tím předejít zbytečnému odebrání mláděte z přirozeného prostředí, kde má tu nejlepší péči svých rodičů,“ vysvětluje jedna z ošetřovatelek, Klára. Nicméně v některých případech je pomoc člověka na místě, jako třeba u mláďat dravců, která se ocitnou na zemi kupříkladu v důsledku rušení v okolí hnízda. „Nedávno jsme takto přijali jestřába a poštolku, připutovali k nám i mladé žluny zelené. Mladý jestřáb bohužel nepřežil, poštolka se zatím má čile k světu a žluny se už chystají na návrat do přírody. Letos nás také potkalo úplné veverčí nadělení - osiřelých veverčat se k nám postupně dostalo celkem patnáct,“ líčí dále. „Pro většinu z nich skočilo nechtěné dobrodružství šťastně – třináct se podařilo úspěšně odchovat, sedm již běhá ve volnosti a šest se na své vypuštění připravuje,“ dodává Klára s úsměvem. Bohužel ale nechybí ani ptáci popálení elektrickým proudem, zvířata sražená auty, zamotaná do rybářských vlasců nebo dokonce postřelená, kde se happy end koná jen málokdy.

Kromě péče o zvířecí pacienty se v Třeboňské stanici zabývají i ekovýchovou – expozici trvale handicapovaných živočichů s příběhem lze celoročně navštívit, lektoři vyjíždí s programy do škol a školek a v letní sezoně probíhají komentované prohlídky s průvodcem. Za návštěvu stojí i přilehlá Třeboňská přírodní učebna, jež je součástí sítě ukázkových přírodních zahrad. Více informací o dění ve stanici a termínech letních zážitkových prohlídek lze nalézt na webu www.vydry.org nebo na facebooku Český nadační fond pro vydru.

Olga Růžičková