Přítomných bylo 146, k tomu ještě přibyla spousta rodičů, prarodičů a přátel účinkujících. Danuše Kubáková přivítala všechny přítomné včetně hostů. Uvítala starostu města Stanislava Mrvku, radního Bohumila Komínka, za odbor sociálních věcí Moniku Emrovou a Anetu Mitasovou, ředitelku SZŠ Bělu Pickovou a za Obec baráčníků rychtáře Josefa Šprincla.

Nejprve nás pozdravil pan starosta. Zmínil, že v tento svátek se zaslouží poděkovat všem ženám za to, co dělají pro rodinu i pro společnost. Poděkoval jménem svým i jménem vedení města všem ženám i Jindřichohradeckému sdružení sociálních aktivit za to, co stále pro veřejnost připravují. Všem popřál pevné zdraví, spokojenost a krásné zážitky z vystoupení.

Nejprve vystoupilo 25 děti ze 3.Mateřské školy. Již před 37 roky zásluhou paní učitelky Malé byl založen soubor „Koťata“. Tak dlouho již vystupují postupně s nově příchozími dětmi. Tento soubor je velmi oblíben. Naše sdružení si je zve na každou besídku pravidelně. Představily se nám skladbou „Žabí koncert“, kterou nacvičily učitelky Koubová a Cimrhanzlová . Žabičky a vodníci sklidily velký potlesk. Vůbec nám nevadilo, že jsme je někteří viděli den před tím na oslavě MDŽ pořádané KSČM.

Celé jeviště zaplnilo 45 dětí z pěveckého kroužku 5 ZŠ, tvořené dětmi z 1. a 2. tříd. Jejich vedoucí paní učitelky Němcová a Prágrová nacvičily hezké pásmo písní, které děti zazpívaly za doprovodu klavíru.

Nám již známé vedoucí souboru Prajznerová a Holubová nacvičily se svými svěřenci z Centra sociálních služeb opět hezké vystoupení. Na sál vtrhla skupina 10 klientů s pásmem „Správná parta“. Kovbojové nám zatančili při písni „Mám fůru času“.

Jako poslední nás potěšilo vystoupení 25 dětí z AEROBIKU TEAM LENA, který vedou a skladby připravují Lenka Průchová a Martina Průchová. Team LENA působí již 20 roků. Nejprve se nám představily „Fitnesky“, dále následovala skladba „Na pláži“, poté byla předvedena exibice sportovního aerobiku. Rozloučily se s námi skladbou „Berušky“. Zopakovaly své úplně první vystoupení, které uvedly před 20 roky. Je vidět, že děti aerobik stále baví, stále se hlásí další zájemkyně. Dnes vystupovala i dvouletá a čtyřletá děvčata. Rozhodně má team LENA před sebou skvělou budoucnost.

Předsedkyně sdružení Zdeňka Hanzalová obdarovala všechny vedoucí kytičkou a účinkující drobnými sladkostmi. Všem účinkujícím patří velké poděkování, stejně tak i jejich trpělivým vedoucím za zpříjemnění čtvrtečního odpoledne.

Nelze opominout zásluhu členek výboru sdružení spolu s předsedkyní Zdeňkou Hanzalovou za přípravu akce, což ocenil pan starosta v úvodním projevu.

DÁŇA ŠPRINCLOVÁ