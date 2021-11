Oslavy vzniku samostatného československého státu v Jindřichově Hradci

V roce 1999 vstoupila Česká republika do Nato, v roce 2004 do Evropské unie. Byly tak vytvořeny základní kontury geopolitického a ekonomicko-společenského rámce, v němž se nyní nacházíme. Vkrádá se otázka, jak si stojí naše země v porovnání s jinými státy dnešní doby, jak si stojí Česká republika 29 let po svém vzniku ve srovnání s prvorepublikovým Československem, od jehož vzniku právě dnes uplynulo již 103 let a kterému soukolí dějin vyhradilo pouhých 20 let existence.

Státní svátek 28. října v Jindřichově Hradci | Foto: Město Jindřichův Hradec