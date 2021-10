Písecké družstvo zasahovalo například jako asistence ZZS při ošetřování a transportu zraněných osob ve skalnatém terénu, jako First Responder u nehody čtyřkolky se zraněním dvou osob či dopravní nehody dvou vozidel v tunelu. Z větších zásahů to byl kupříkladu požár budovy po úniku plynu, či evakuace a záchranné práce po explozi v části sila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.