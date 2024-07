O projektu, který budeme podporovat, nic konkrétního nevíme, přiznal na sociálních sítích starosta Strmilova. Smlouvu se soukromým investorem přesto podepsal. Příspěvek do rubriky Čtenář reportér nám zaslal pan Petr Nejedlík.

Strmilov na Jindřichohradecku se stal cílem soukromých investorů, kteří plánují stavět obří větrné elektrárny v katastru města, na pomezí dvou přírodních parků – Javořické vrchoviny a České Kanady. Tento záměr vyvolal odpor místních obyvatel i starostů okolních obcí, kteří se brání peticí.

V listopadu loňského roku schválilo zastupitelstvo města Strmilova smlouvu o spolupráci se společností meridian Nová Energie, která chce větrné elektrárny postavit v okolí České Olešné. Firma slíbila městu kompenzace do obecní pokladny za pomoc při prosazování stavby.

„Smlouvu schválili zastupitelé a podepsal starosta, aniž by znali postoj obyvatel města a okolních obcí k projektu, který výrazně změní charakter území,“ upozorňuje předsedkyně petičního výboru Hana Jarčevská. A upozorňuje tak na fakt, že město obyvatele o záměru neinformovalo tak, jak by si takový projekt zasloužil.

Proto, když letos na jaře projevila zájem o výstavbu větrných elektráren u Strmilova další společnost JIPOCAR Power, vyvolalo to, spolu se zjištěním, že už jedna smlouva podepsaná je, vlnu nevole. Petici proti výstavbě má ve své ordinaci také místní praktická lékařka Eleonóra Punčochářová. „S větrnými elektrárnami nesouhlasím kvůli devastaci krajiny, přírody a jejich negativnímu vlivu na zdraví. Zdatný hospodář podle mě dokáže získat peníze jiným způsobem, než devastací svojí krajiny. Kdo rozumný by chtěl žít a pracovat v krajině plné větrných elektráren,“ říká.

O první podepsané smlouvě jsme se dozvěděli náhodou. Zastupitelé pro propagaci projektu, který změní charakter města, udělali jen zákonem stanovené minimum. Lidé v mojí ordinaci nevědí, co se chystá a za kolik chce radnice naši krajinu soukromým společnostem de facto prodat,“ říká místní praktická lékařka Eleonóra Punčochářová, která petici nabízí k podpisu ve své ordinaci v přízemí domu s pečovatelskou službou.

Pod peticí je už přes 660 podpisů. „Podepisují ji místní i turisté, kteří do regionu jezdí za krásnou přírodou, a majitelé nemovitostí,“ říká členka petičního výboru Šárka Nejedlíková. „S peticí obcházíme Strmilov a o záměru stavět obří větrné elektrárny lidi informujeme. Spousta z nich je překvapená, že o takovém projektu nikde neslyšeli,“ dodává.

Starosta Strmilova Martin Novák (SNK – občané Strmilovska) označil petici na svém facebookovém profilu za plnou nesmyslů. Nelíbí se mu například popis výšky větrných elektráren. Přiznal však, že město uzavřelo smlouvu se společností meridian Nová Energie, aniž by zjistilo, jak vysoké větrné elektrárny mají na jeho území stát. Ve smlouvě není specifikováno ani to, kolik jich bude. Zastupitelstvo slibuje obyvatelům levnější elektřinu, což však není smluvně podloženo. Společnost se zavazuje pouze jednat o možném prodeji vyrobené elektřiny obyvatelům Strmilova.

Z postupu Strmilova jsou rozladění i starostové okolních obcí. Obří větrné elektrárny by ovlivnily charakter území v okruhu několika kilometrů. Starostové proto zaslali Strmilovu otevřený dopis, ve kterém vyjádřili své znepokojení nad postupem města. Dopis přišel z Nové Olešné, Bořetína, Střížovic, Blažejova a Popelína.

Obyvatele města znepokojilo i vyjádření poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL), který je zároveň zastupitelem Jihočeského kraje a který deklaroval svoji podporu výstavbě větrných parků u Strmilova. „Jeho vyjádření bohužel vnímáme jen jako opakování argumentů soukromých firem, které chtějí stavět. Například tvrzení, že ve Strmilově vzniknou nové pracovní příležitosti, považujeme za nepodložené. Mrzí nás, že pan Bartošek vyjadřuje svoji podporu, aniž by znal skutečný postoj obyvatel a zajímal se o to, co lidem skutečně vadí,“ říká Viktor Šťástka z petičního výboru.

Velký zájem soukromých firem vyvolal stát, který na konci června spustil dotační výzvu na výstavbu větrných elektráren. Investoři se tak snaží prosadit stavbu i na dalších místech v regionu, například v Počátkách nebo Žirovnici. I tam vznikly petice proti záměru. Počátky na jejich základě vypíší anketu.

„Opakuje se situace jako při vypsání dotací na solární elektrárny, kdy panely zaplavily pole, nebo při dotacích do bioplynových stanic, kdy se zemědělcům více vyplatilo pěstovat plodiny do bioplynek než potraviny. Nechceme tuto chybu s větrnými elektrárnami opakovat,“ dodává Viktor Šťástka. „Nejsme proti obnovitelným zdrojům energie, ale masivní výstavba soukromými firmami nám nedává smysl,“ doplňuje Hana Jarčevská.

Tlak státu na výstavbu větrných elektráren vychází z cíle Evropské unie zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na 32 %. Česká republika má v rámci tohoto cíle stanoven svůj národní cíl – do roku 2030 mají obnovitelné zdroje krýt 30,1 % spotřeby místo dosavadních 18 %.

Petr Nejedlík